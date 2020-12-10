Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России

Президент России Владимир Путин на встрече с членами Совета правам человека пообещал «посмотреть» на перспективы проведения в России «широкой амнистии».

«Широкую амнистию» в стране предложила провести одна из участниц встречи. «Надо здесь внимательно посмотреть. «Вы сослались на царскую Россию. Известно, чем царская Россия закончила, когда на улице оказалось огромное количество людей, выпущенных Временным правительством из-за решетки, что началось на улицах наших крупнейших городов тогда», — приводит ТАСС слова Путина.

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Тем не менее, по словам президента, этот инструмент не должен быть забыт и должен использоваться. «Надо только внимательно посмотреть и понять, как, в принципе, в том числе и потерпевшие будут относиться к тому, что совершившие в отношении них какие-то правонарушения окажутся на свободе», — добавил он, отметив, что «как акт гуманизма это возможно для применения».

Путин также напомнил о том, что за последние 20 лет тюремное население в России сократилось в два раза, а количество людей, в отношении которых применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, — в четыре раза.