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Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен

Источник:
ТАСС
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Фото: © Пресс-служба правительства России

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от профильных министерств взять ситуации с повышением цен на продукты на контроль и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

«Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании кабмина.

Он поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, «которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям». Федеральная налоговая служба будет отслеживать ситуацию с ценами на продукты, и еженедельно докладывать премьеру.

Мишустин подчеркнул, что если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит, работа ответственных за это «структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить».

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По словам премьера, ведомства, ответственные за цены на продукты, своевременно не отреагировали на их рост, недооценили риски и пустили ситуацию на самотек.

В среду на рост цен базовых продуктов питания в России обратил внимание президент Владимир Путин, подчеркнув, что он не связан с пандемией коронавируса. Повышение стоимости коснулось сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (+12,9%), макаронных изделий (10,5%) и хлеба (6,3%). По его словам, причиной этого стала попытка подогнать внутренние цены под мировые.

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Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.

лачинов

Когда ордена то вешать начнут? Вроде пора уже. А на счет закона. Что одни депутаты приняли, то другие...

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство

senik

Порядка не будет до тех пор, пока конторы не будут регистрироваться по месту работы. Пока не будут платить...