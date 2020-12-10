Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен

Премьер-министр России Михаил Мишустин потребовал от профильных министерств взять ситуации с повышением цен на продукты на контроль и проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями.

«Министрам сельского хозяйства, экономического развития, промышленности и торговли поручаю проконтролировать ситуацию с ценами на продукты в рознице, о которых говорил президент. И проработать этот вопрос с крупнейшими торговыми сетями», — приводит ТАСС слова Мишустина, сказанные им на заседании кабмина.

Он поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, «которые необходимы для стабилизации ситуации по основным товарным позициям». Федеральная налоговая служба будет отслеживать ситуацию с ценами на продукты, и еженедельно докладывать премьеру.

Мишустин подчеркнул, что если президент указывает правительству на ситуацию с ростом цен на продукты, значит, работа ответственных за это «структур и их руководителей дает сбой, который необходимо устранить».

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По словам премьера, ведомства, ответственные за цены на продукты, своевременно не отреагировали на их рост, недооценили риски и пустили ситуацию на самотек.

В среду на рост цен базовых продуктов питания в России обратил внимание президент Владимир Путин, подчеркнув, что он не связан с пандемией коронавируса. Повышение стоимости коснулось сахара (+71,5%), подсолнечного масла (+23,8%), муки (+12,9%), макаронных изделий (10,5%) и хлеба (6,3%). По его словам, причиной этого стала попытка подогнать внутренние цены под мировые.