НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Xiaomi представила умные часы Mi Watch Lite

Источник:
Sibnet.ru
105 0
Фото: © Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила умные наручные часы Mi Watch Lite. Интерфейс устройства насчитывает более 120 вариантов оформления циферблата, часы круглосуточно отслеживают частоту сердечных сокращений и собирают данные о физической активности.

Владельцам смарт-часов доступны 11 спортивных режимов, включая езду на велосипеде, бег и плавание. Новинка оборудована сенсорным 1,4-дюймовым дисплеем, в наличии встроенный приемник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС.

Гаджет оснастили герметичным корпусом, емкость аккумуляторной батареи составляет 230 мАч. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми исполнениями гаджета, а также пятью разными ремешками.

Время автономной работы на одной подзарядке достигает девяти суток или 10 часов при постоянном использовании GPS/ГЛОНАСС. При этом стоимость Xiaomi Mi Watch Lite компания раскроет позже.

Еще по теме
Стартовали продажи самой мощной видеокарты Radeon 6900 XT
Выбраны приложения для предустановки на гаджеты в России
Эксперт дал совет по чистке ноутбука дома
Россия выпустит собственные процессоры «Байкал»
смотреть все
Технологии #Гаджеты
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
•
Минобороны опубликовало видео запуска стратегических ракет
•
Доктор Комаровский подсказал правильную позу при коронавирусе
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek
Сибирь 10.12.2020 17:03
Сибирские ученые «предскажут» выработку энергии на основе погоды
Сибирь 10.12.2020 15:23
Первую цифровую подстанцию открыли в Туве
Сибирь 10.12.2020 14:55
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
Сибирь 10.12.2020 14:22
Самое популярное
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
3294
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3252
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
3055
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
2670
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Путин задумался над «широкой амнистией» осужденных в России
•
Мишустин устроил министрам разнос по поводу роста цен
•
Минобороны опубликовало видео запуска стратегических ракет
•
Доктор Комаровский подсказал правильную позу при коронавирусе
Подробности
•
Правительство объявило войну ценам на продукты
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
45
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
43
Путин удивился росту цен на продукты питания
38
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
34