Xiaomi представила умные часы Mi Watch Lite

Китайская компания Xiaomi представила умные наручные часы Mi Watch Lite. Интерфейс устройства насчитывает более 120 вариантов оформления циферблата, часы круглосуточно отслеживают частоту сердечных сокращений и собирают данные о физической активности.

Владельцам смарт-часов доступны 11 спортивных режимов, включая езду на велосипеде, бег и плавание. Новинка оборудована сенсорным 1,4-дюймовым дисплеем, в наличии встроенный приемник спутниковых систем навигации GPS/ГЛОНАСС.

Гаджет оснастили герметичным корпусом, емкость аккумуляторной батареи составляет 230 мАч. Покупатели смогут выбирать между тремя цветовыми исполнениями гаджета, а также пятью разными ремешками.

Время автономной работы на одной подзарядке достигает девяти суток или 10 часов при постоянном использовании GPS/ГЛОНАСС. При этом стоимость Xiaomi Mi Watch Lite компания раскроет позже.