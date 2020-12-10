НАВЕРХ
#Наука #Техника #Космос #Интернет #Софт #Мистика #Гаджеты #Умный дом

Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»

Источник:
ТАСС
183 0
Фото: © NASA

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» раскрыла происхождение гигантских галактических «ушей» — симметричных образований в виде пузырей. Оказалось, что они возникают в результате воздействия сверхмассивной черной дыры в ядре галактики

Орбитальный телескоп Fermi десять лет назад открыл существование у галактик огромных образований в виде пузырей, раздувающихся из ядра галактик перпендикулярно галактическим дискам. Ученые назвали из «ушами».

Размеры таких образований просто титанические, например, у нашей галактики Млечный Путь от края до края длина «ушей» составляет 47 тысяч световых лет. Однако их происхождение долгое время оставалось неясным.

Некоторые исследователи считали, что во время зарождения звезд в ядре галактики произошел выброс плазмы и постепенно распространился до обнаруженных границ. Другие связывали «уши» с деятельностью «черных дыр».

Данные космической обсерватории подтвердили последнюю гипотезу. Оказалось, что галактические «уши» — это результат периодического активного падения вещества на сверхмассивную черную дыру.

Открытие подтверждает сильнейшее влияние черной дыры в ядре галактики на структуру и химический состав этих звездных образований. Ученые подчеркивают, что новые данные следует учитывать при дальнейших наблюдениях за другими галактиками.

Еще по теме
Земля на сутки погрузится в облако плазмы
Марсианским организмам нашли подходящее место
Новая российская орбитальная станция оказалась вместительней «Мира»
Космонавт рассказал о контрабандных продуктах на МКС
смотреть все
Технологии #Космос
КАРТИНА ДНЯ
•
Часть штатов США выступили за отмену итогов выборов президента
•
Водители пройдут медкомиссию по-старому
•
Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»
•
Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Безопасная готовка: сколько служит сковорода
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Ургант спел о новом чиновнике Тувы MC Belek
Сибирь 10.12.2020 17:03
Сибирские ученые «предскажут» выработку энергии на основе погоды
Сибирь 10.12.2020 15:23
Первую цифровую подстанцию открыли в Туве
Сибирь 10.12.2020 14:55
Монтажник окон в Бурятии упал с шестого этажа и разбился насмерть
Сибирь 10.12.2020 14:22
Самое популярное
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
3257
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3219
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
2621
Экономист призвал россиян готовиться к тяжелому году
2453
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Часть штатов США выступили за отмену итогов выборов президента
•
Водители пройдут медкомиссию по-старому
•
Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»
•
Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»
Подробности
•
Как «Русское лото» разыграет новогодние миллиарды
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Если не работает Личный кабинет: проблемы и решения
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

nicollaich

Горби обидели)Если по-чесноку: наша влась вызывает с каждым годом всё меньше уважения и всё больше омерзения.