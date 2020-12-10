Космическая обсерватория разгадала тайну галактических «ушей»

Космическая обсерватория «Спектр-РГ» раскрыла происхождение гигантских галактических «ушей» — симметричных образований в виде пузырей. Оказалось, что они возникают в результате воздействия сверхмассивной черной дыры в ядре галактики

Орбитальный телескоп Fermi десять лет назад открыл существование у галактик огромных образований в виде пузырей, раздувающихся из ядра галактик перпендикулярно галактическим дискам. Ученые назвали из «ушами».

Размеры таких образований просто титанические, например, у нашей галактики Млечный Путь от края до края длина «ушей» составляет 47 тысяч световых лет. Однако их происхождение долгое время оставалось неясным.

Некоторые исследователи считали, что во время зарождения звезд в ядре галактики произошел выброс плазмы и постепенно распространился до обнаруженных границ. Другие связывали «уши» с деятельностью «черных дыр».

Данные космической обсерватории подтвердили последнюю гипотезу. Оказалось, что галактические «уши» — это результат периодического активного падения вещества на сверхмассивную черную дыру.

Открытие подтверждает сильнейшее влияние черной дыры в ядре галактики на структуру и химический состав этих звездных образований. Ученые подчеркивают, что новые данные следует учитывать при дальнейших наблюдениях за другими галактиками.