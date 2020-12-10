Вышла самая ожидаемая игра года Cyberpunk 2077

Игра Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря и стала доступна для загрузки для пользователей по всему миру, сообщается в официальном Twitter разработчиков. Эксперты называли проект самым ожидаемым релизом 2020 года.

Сразу после старта продаж Cyberpunk 2077 установила рекорд сервиса Steam — в игровых сессиях одновременно находились более миллиона активных пользователей. До этого рекорд по количеству активных игроков в одиночном проекте принадлежал Fallout 4.

Показатель же Cyberpunk 2077 — четвертый по успешности за всю историю Steam. Боевик студии CD Projekt RED уступил лишь Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и PlayerUnknown's Battlegrounds. Однако эти игры являются многопользовательскими.

Предыдущий крупный релиз польской студии The Witcher 3: Wild Hunt в свое время показал лишь 103 тысячи одновременных игроков, при этом рекордная цифра была установлена только спустя более четырех лет после премьеры игры.

Cyberpunk 2077 — это видеоигра в жанре action, которая продолжает настольную ролевую игру Cyberpunk 2020. Действие развернется в городе Найт-Сити, а главным героем станет наемник по имени Ви.