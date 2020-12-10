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Первую цифровую подстанцию открыли в Туве

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © «Россети Сибирь»

Первая цифровая подстанция открылась в Туве, ее мощность существенно увеличена, что позволит подключать новые объекты, сообщает компания «Россети Сибирь».

«Каа-Хем» – первая цифровая подстанция Тывы; часть масштабного комплексного проекта по повышению надежности электроснабжения потребителей поселка Каа-Хем (50 километров от Кызыла) с населением 20 тысяч человек. Общая стоимость комплексного проекта в Тыве составила 715 миллиона рублей.

Ввод в работу подстанции обеспечил надежное энергоснабжение пяти детских садов, трех школ, двух объектов ЖКХ, больницы с лечебным корпусом, пожарной части, социальных учреждений поселка Каа-Хем.

До модернизации на подстанции «Каа-Хем» было два трансформатора мощностью 2,5 и 1,6 МВА, оба были сильно загружены. Они заменены на два новых трансформатора по 10 МВА, что дает резервные мощности и возможности для новых техприсоединений. Устаревшее оборудование, которое постоянно требовало ремонта, полностью заменено на новое.

«Стало возможно не только наблюдать за сетью, но и дистанционно ею управлять. Отпала необходимость для потребителей передавать показания приборов учета — все происходит в автоматическом режиме», – сказал гендиректор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин.

Фото: © «Россети Сибирь»
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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство