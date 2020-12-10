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Представлен первый российский серийный электромобиль «Кама-1»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © КамАЗ

Первый полноценный российский электромобиль «Кама-1» с интеллектуальной системой помощи водителю готов к серийному производству. Авто может проехать до 250 километров без подзарядки.

Электрокар «Кама-1» был представлен в четверг на VII ежегодной национальной выставки «ВУЗПРОМЭКСПО-2020». Его разработали КамАЗ и Санкт-Петербургский политехнический университет, сообщила пресс-служба компании.

«Кама-1» — трехдверный четырехместный компактный смарт-кроссовер. Его длина составляет 3,4 метра, ширина — 1,7 метра, высота — 1,6 метра, клиренс — 160 миллиметров, что позволяет преодолевать сложные участки дороги. Электромобиль оснащен литий-ионным аккумулятором ёмкостью 33 кВт*ч и электродвигателем мощностью 80 кВт, что позволяет развить скорость до 150 километров в час и проехать до 250 километров без подзарядки. Скорость полного заряда батареи в обычном режиме — шесть часов, в ускоренном — 20 минут. Разгон до 100 километров в час — за 6,7 секунд.

«Экстерьер смарт-кроссовера интересен полностью светодиодной передней и задней оптикой, динамическими указателями поворота, соответствующими современным тенденциям в дизайне фар и фонарей, а также характерным лобовым остеклением, обеспечивающим панорамный обзор. Накладки крыльев, порогов и юбки бамперов выполнены в качестве отдельных элементов и являются легко заменяемыми», — говорится в сообщении.

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Девятидюймовый экран основной информационной, мультимедийной и управляющей системы расположен неподвижно на рулевой колонке. Через этот экран происходит управление всеми системами автомобиля: осуществляется активация и управления функциями ADAS уровня 3, управление климатической системой, функциями мультимедиа, диагностическими режимами автомобиля.

Электрокар разработан на основе технологии «цифровых двойников». Эта технология позволяет проводить виртуальное тестирование и настройку автомобиля, моделировать и измерять любые его показатели в различных условиях жизненного цикла с детальным учетом характеристик материалов и особенностей технологических процессов. Сейчас электромобиль находится в статусе промышленного предсерийного образца, который прошел испытания и всю необходимую сертификацию.

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