Новосибирец ответит за участие подростков в пьяном избиении таксистки

Компания новосибирцев избила женщину-таксиста в Первомайском районе. Только один из подозреваемых в нападении совершеннолетний, поэтому СУ СКР по Новосибирской области возбудило уголовное дело о вовлечении подростков в преступление.

4 декабря ночью пьяная компания на улице Одоевского жестко избила ногами и руками женщину-таксиста и попыталась угнать ее машину. Старшему из нападавших 23 года, остальным – меньше 18. Следствие возбудило дополнительное уголовное дело по статье «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение особо тяжкого преступления».

«Подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, путем простого предложения и обещания покататься по городу на чужом автомобиле, вовлек двух 15-летних и одного 16-летнего подростка в совершение особо тяжкого преступления», – сообщило следствие в четверг.

Фигурант дела находится под арестом, теперь ему предстоит ответить по закону не только за угон и избиение женщины, но и за то, что привлек к этому подростков – санкции этой статьи предусматривают до восьми лет заключения.