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Медведева пропустит чемпионат России

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © ФФККР

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева пропустит чемпионат России, так как не могла тренироваться сначала из-за травмы спины, а затем коронавируса.

«Вынуждена подтвердить свой пропуск чемпионата России, это наше решение. Этот сезон, наверное, самый тяжелый, если говорить о здоровье», — сказала Медведева в интервью ТАСС.

Фигуристка рассказала, что осенью у нее были проблемы со спиной и она провела больше месяца в клиниках. Как только почувствовала себя лучше, то сильно заболела. Медведева подтвердила, что у нее был коронавирус с серьезным поражением легких.

«Это шестой сезон во взрослом фигурном катании для меня и, наверное, самый тяжелый. Будем работать, чтобы дальше все было хорошо. Очень хочется поскорее выйти на лед!» — отметила она, добавив, что пока врачи рекомендуют тренировки в щадящем режиме.

В предварительный список в женском одиночном катании вошли 18 фигуристок, в том числе действующая чемпионка России Анна Щербакова, чемпионка Европы Алена Косторная, победительница московского этапа серии Гран-при Елизавета Туктамышева, бронзовый призер чемпионата Европы Александра Трусова и чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева.

Соревнования в Челябинске пройдут с 24 по 26 декабря. Чемпионат России является отборочным турниром к первенству Европы.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

physx

Чем ближе крах государства, тем безумнее её законы.

ERMOL33

Да что сибирь, в этой стране вообще рожать грех, обрекая своё потомство на нищету и узурпаторское правительство