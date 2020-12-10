Больница подаст в суд из-за новости о смерти новосибирца без кислорода

Больница №11 в Новосибирске подаст в суд на СМИ, написавших, что в учреждении погиб ковидный пациент после отключения кислорода на несколько часов, сообщает правительство региона.

Женщина рассказала порталу НГС о том, что ее отец умер в инфекционном госпитале больницы №11, при этом накануне в учреждении отключили кислород на несколько часов из-за профилактики. При этом мужчине были готовы принести кислород из дома, но больница его не взяла.

«Больница обратится в суд с иском о защите чести и достоинства. По информации Минздрава, за все время работы госпиталя перебоев с кислородом и, тем более, отключения подачи медицинского газа не было» — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, в стационарах Новосибирской области, перепрофилированных для лечения пациентов с коронавирусом, в том числе в больнице №11, подача кислорода пациентам осуществляется непрерывно.

Во время заправки газификатора отключения кислорода не происходит. Систему подачи газа в момент заправки, переключают на кислородную рампу с автономными кислородными баллонами, обеспечивающую непрерывную подачу кислорода.