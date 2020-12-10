Минздрав отложил новую медкомиссию для водителей

Правила выдачи водительских медсправок с 1 января 2021 года не изменятся, анонсированные дорогостоящие CDT-тесты на хронический алкоголизм не вводятся, заявил Минздрав.

Минздрав собирался изменить правила выдачи медицинских справок в ноябре 2019 года, планируя ввести новый обязательный тест на хронический алкоголизм: наличие в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина — CDT-маркера. Из-за нововведения справка подорожала бы с 300-400 рублей до 5-6 тысяч рублей. Инициативу тогда жестко раскритиковал президент Владимир Путин.

После критики Минздрав перенес срок вступления документа на 1 июля 2020 года, затем — на 1 января 2021 года. Теперь ведомство снова взяло паузу на год для изучения альтернативных вариантов выявления алкозависимых.

«Планируется расширить спектр применяемых методик определения психических расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Если в настоящее время может быть использован лишь CDT-тест как единственная возможная методика, то предлагаемые изменения позволят использовать любые существующие методики — например, исследования этилглюкуронида или фосфадитил-этанола. Это позволит расширить возможности выбора метода для региональных специалистов и не допустить роста цен на исследования», — приводит «Коммерсантъ» позицию министерства.