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«Тайны следствия»: еще больше загадок в 20-м сезоне

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из сериала «Тайны следствия»
Премьера 20-го сезона сериала «Тайны следствия» стартует на канале «Россия» 14 декабря. В новых сериях зрители увидят еще больше запутанных преступлений, а следователю Марии Швецовой придется пойти на риск и изобрести новые нестандартные ходы.

20-й сезон сериала «Тайны следствия» стартует с 14 декабря в 21:20 на канале «Россия». Новый сезон будет состоять из 24 серий.

Актриса Анна Ковальчук:
«Даже если бы у меня была только одна эта роль, я была бы бесконечно благодарна судьбе за все, что она мне дала, включая любовь людей к этому сериалу и ко мне. Именно за счет интереса, профессионализма и полной отдачи сериал и существует 20 лет»

Сюжет

В новом сезоне следователь Мария Швецова переезжает на дачу, но отдохнуть на природе ей не удастся. Новые преступления в 20-м сезоне будут сыпаться на героев градом.

Ограбление коллекционера, гибель ученого, смерть адвоката, загадочное убийство без тела, похищение людей, торговля наркотиками, шантаж и преследования – преступные схемы становятся все изощреннее, а злоумышленники – коварнее.

Новые дела не дают главной героине разобраться в личной жизни и ответить на вопрос, что же связывает Швецову и оперативника Платонова (Алексей Комашко).

Тем временем, к команде подполковника Ковина (Вячеслав Захаров) присоединятся новый оперативник Калимулин (Радмил Хайрутдинов) и криминалистка Катя (Виктория Волохова).

Что изменилось за 20 лет

В сериале осталось много героев-старожилов. Среди них — полковник Ковин, начальник отдела Кораблев, оперативник Курочкин и судмедэксперт Панов.

Александр Новиков, исполняющий роль веселого простака Федора Курочкина, признался, что за 20 лет изменились не столько персонажи, сколько сами артисты.

«Когда мы начинали, мы были абсолютно другими людьми, просто другими. Если смотришь первые сезоны, то головой понимаешь, что это ты, и на этом все ощущение общности с этим человеком заканчивается», — сказал он.

Годы определили и эволюцию характеров героев. Леонид Кораблев в исполнении Игоря Николаева стал мягче и рассудительнее, а также дорос до подполковника. В новом сезоне у Кораблева новый стиль в одежде и большое событие в жизни.

Новые герои придают сериалу свежесть. В 20-м сезоне зрители познакомятся сразу с двумя: оперативником Калимулиным (Радмил Хайрутдинов) и криминалистом Катей (Виктория Волохова).

«Мой персонаж — новый опер, который пришел в отдел только после полицейской академии. Он идеалист, все хочет делать правильно, спешит научиться всему новому», — рассказал выпускник Санкт-Петербургской академии театрального искусства Радмил Хайрутдинов о своем герое.

Интересные факты о сериале за 20 лет:

  • Когда молодые актеры Анна Ковальчук и Александр Новиков впервые поехали на пробы для сериала «Тайны следствия», они долго советовались, стоит ли тратить время, так как считали, что история короткая и никаких особых перспектив не имеет.
  • Чтобы получить роль следователя Швецовой, 22-летняя Ковальчук прибавила себе 10 лет.
  • Первый сезон закончился сценой в роддоме. На свет появилась Злата – дочь актрисы Анны Ковальчук и одновременно по сюжету дочь Марии Швецовой.
  • В юбилейном сезоне Мария переезжает на дачу своего профессора, который попросил ее присмотреть за аквариумом и собакой. Последнюю играет питомец Ковальчук, цвергшнауцер по кличке Бусинка. Режиссер Евгений Баринов решил, что животное должно присутствовать в каждом кадре.
  • В 20-м сезоне Мария Швецова отправляется на задание в черной кружевной маске и вечернем платье с обнаженной спиной, а еще ей придется взобраться на лошадь.
  • За 20 сезонов Мария Сергеевна всего лишь трижды бралась за пистолет.
  • Актриса Анна Ковальчук иногда носит наряды следователя Швецовой вне съемочной площадки.

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