Зампреда правительства Бурятии отправили под домашний арест

Центральный районный суд Новосибирска отправил под домашний арест зампреда правительства Бурятии и бывшего директора Новосибирского авиаремонтного завода Алексея Мишенина.

Ходатайствовал о домашнем аресте зампреда республиканского правительства старший следователь регионального УФСБ России. Суд удовлетворил ходатайство. Мишенин проведет под домашним арестом два месяца.

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Вице-премьера правительства Бурятии задержали в понедельник. Сотрудники ФСБ провели обыски в его кабинете. После чего зампреда этапировали в Новосибирск.

Мишенину предъявили обвинение по части 4 статьи 160 УК РФ (присвоение или растрата, в особо крупном размере). Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Глава Бурятии Алексей Цыденов прокомментировал задержание своего подчиненного силовиками. Он отметил, что претензии правоохранителей к Мишенину связаны с работой Новосибирского авиаремонтного завода.