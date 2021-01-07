НАВЕРХ

S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу

Источник:
Sibnet.ru
48 0

Новый субсидированный рейс запустят из Толмачево в Махачкалу, первый полет состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте новосибирского аэропорта.

Без субсидии билеты на экономически невыгодные рейсы стоят довольно дорого, и их практически не покупают. Поэтому государство частично покрывает расходы перевозчиков по стратегически важным туристическим и близким межрегиональным направлениям.

В 2021 году по программе субсидирования будут летать самолеты из Новосибирска по 17 направлениям: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Талакан и Ульяновск.

Новыми для Толмачево станут рейсы в Махачкалу, выполняемые авиакомпанией S7. Маршрут запустят 7 января. Он будет действовать до 25 марта. Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Время в пути составит 3 часа 50 минут.

Еще по теме
Шерегеш вошел в топ популярнейших направлений для Крещения
Чартерные рейсы на зимний Байкал откроются в феврале
Удаленка и вытрезвители: что изменится с 1 января
Меркель рассказала о мечте проехать по Транссибу
смотреть все
Новосибирск #Туризм #Транспорт и дороги
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Лукашенко назвал Путина своим другом
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
Как это работает
•
Помочь иммунитету: полезные и бесполезные продукты
•
Как восстановить гаджет после глубокого разряда аккумулятора
•
Только пепел: как похоронить домашнее животное
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу
Сибирь 07.01.2021 08:18
Пьяный водитель устроил ДТП на севере Красноярского края
Сибирь 06.01.2021 22:04
Задержана банда наркоторговцев с главарем-девушкой
Сибирь 06.01.2021 20:14
Ремонт Старого моста через Обь завершат в Барнауле
Сибирь 06.01.2021 19:00
Самое популярное
Сибирский гриб чага привел китайцев в восторг
5048
Вассерман дал пугающий прогноз на 2021 год
4016
Депутат назвал самоубийством отказ от «Северного потока-2»
3182
Прожиточный минимум для детей Забайкалья повысится в 2021 году
2948
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума испугалась амнистии капиталов
•
Российскую ракету посчитали посланием президенту США
•
Лукашенко назвал Путина своим другом
•
Изменены правила поступления в вузы
Подробности
•
От «Удава» до «Авангарда»: чем Россия вооружилась в 2020 году
•
Книги 2020 года, которые нельзя пропустить
•
Великолепная семерка: лучшие игры 2020 года
•
Аптечка, техосмотр, штрафы: что меняется для автомобилистов
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как скачать фильм из онлайн-кинотеатра Wink
•
Безопасно ли сдавать банкам биометрические данные?
•
Wink: как впятером смотреть одну подписку
•
Советы школьнику, который хочет стать программистом
•
Роутер для геймера: в чем преимущества игрового RT-X
•
Ростелеком для книголюбов: читаем онлайн бесплатно
Мультимедиа
•
Самые невероятные фото живой природы
•
На языке кошек: как понять питомца
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Однокомнатная берлога: как спят медведи
•
Календарь праздников и выходных на 2021 год
•
«Она летает, черт возьми!!!». Кадры пуска ракеты «Ангара-А5»
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
Кремль заявил об устроенном США «беспределе»
17
Канадцы разгромили россиян в полуфинале молодежного ЧМ
14
Сенаторы оценили идею провести в России амнистию кредитов
13
Asus подняла цены на материнские платы и видеокарты
13
Помпео заявил о самой жесткой политике Трампа в отношении России
12