S7 запускает прямой рейс из Новосибирска в Махачкалу

Новый субсидированный рейс запустят из Толмачево в Махачкалу, первый полет состоится 7 января 2021 года, сообщается на сайте новосибирского аэропорта.

Без субсидии билеты на экономически невыгодные рейсы стоят довольно дорого, и их практически не покупают. Поэтому государство частично покрывает расходы перевозчиков по стратегически важным туристическим и близким межрегиональным направлениям.

В 2021 году по программе субсидирования будут летать самолеты из Новосибирска по 17 направлениям: Барнаул, Волгоград, Воронеж, Грозный, Кемерово, Магнитогорск, Махачкала, Нижнекамск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Ноябрьск, Оренбург, Пермь, Салехард, Талакан и Ульяновск.

Новыми для Толмачево станут рейсы в Махачкалу, выполняемые авиакомпанией S7. Маршрут запустят 7 января. Он будет действовать до 25 марта. Полеты будут выполняться раз в неделю по четвергам. Время в пути составит 3 часа 50 минут.