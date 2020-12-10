Сибирячки стали меньше рожать

Рождаемость в 2020 году снизилась во всех сибирских регионах, кроме одного. Меньше всего рожать стали в Омской области, больше всего – в Туве.

«Во всех регионах Сибирского федерального округа, за исключением Республики Тыва, наблюдался спад рождаемости», – сообщил Новосибирскстат.

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В январе – сентябре 2020 года число родившихся в Сибири составило 127,1 тысячи младенцев, что на 5,7% меньше, чем в январе – сентябре 2019 года

В Туве рождаемость выросла на 4%. Сильнее всего показатель снизился в Омской области – более чем на 8%, также рождаемость сильно упала в Алтайском крае и Кузбассе – более чем на 7%.