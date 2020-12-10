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Белоруссия закрыла границы из-за COVID-19

Источник:
РБК
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Фото: © пресс-служба Минобороны РФ

Власти Белоруссии приняли решение закрыть государственные наземные границы на выезд из-за распространения коронавируса COVID-19, говорится в постановлении Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска и в речных портах, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.

29 октября власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Поводом стала «эпидемическая обстановка в сопредельных странах». Тогда ограничение коснулось всех граничащих с республикой стран, кроме России.

С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения были сделаны для дипломатов, а также для россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию. Ограничение не действует в отношении тех, кто прилетает в национальный аэропорт Минск.

Тема: Распространение коронавируса
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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

Иркут 69

Фактически это так и есть. Под термином "иные основания" можно предполагать что угодно. Например, показалось...

Uynachalnica

Страшно далеки они от народа, эти блумберги!