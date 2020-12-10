Белоруссия закрыла границы из-за COVID-19

Власти Белоруссии приняли решение закрыть государственные наземные границы на выезд из-за распространения коронавируса COVID-19, говорится в постановлении Совета министров.

«Временно приостановить пересечение государственной границы Республики Беларусь на выезд из Республики Беларусь гражданами Республики Беларусь, а также иностранцами, имеющими разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь», — говорится в тексте документа.

В постановлении отмечается, что ограничения распространяются на автомобильные пункты пропуска, пункты упрощенного пропуска и в речных портах, пункты пропуска на железнодорожных вокзалах и станциях.

29 октября власти Белоруссии приостановили въезд в страну через наземные пункты пропуска из Латвии, Литвы, Украины и Польши. Поводом стала «эпидемическая обстановка в сопредельных странах». Тогда ограничение коснулось всех граничащих с республикой стран, кроме России.

С 1 ноября Белоруссия временно приостановила пересечение границы на въезд для иностранцев и лиц без гражданства. Исключения были сделаны для дипломатов, а также для россиян, следующих транзитом через территорию Белоруссии в Россию. Ограничение не действует в отношении тех, кто прилетает в национальный аэропорт Минск.