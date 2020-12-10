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Часть штатов США выступили за отмену итогов выборов президента

Источник:
ТАСС
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Фото: USCapitol

Представители 17 штатов подали в Верховный суд США обращение в поддержку поданного ранее генпрокурором Техаса Кеном Пакстоном иска с просьбой признать недействительными итоги выборов в четырех американских штатах, где победу одержал кандидат в президенты от демократов Джозеф Байден.

Президент США Дональд Трамп потребовал и его включить в иск Техаса о пересмотре выборов как частное лицо. «Официальные лица в каждом из штатов-ответчиков изменили или же не выполнили законы штатов при проведении выборов 2020 года», — говорится в заявлении действующего главы государства.

Алабама, Арканзас, Западная Вирджиния, Индиана, Канзас, Луизиана, Миссисипи, Миссури, Монтана, Небраска, Оклахома, Северная Дакота, Теннесси, Флорида, Южная Дакота, Южная Каролина, Юта подали обращение так называемых «друзей суда». В американской правовой системе это внешние заинтересованные лица и группы, не являющиеся сторонами дела, которые могут подавать в суд свое мнение относительно судебного разбирательства.

Генпрокурор Техаса ранее подал иск в Верховный суд США к Джорджии, Мичигану, Пенсильвании и Висконсину. Как он полагает, в этих штатах не соблюдали нормы, касающиеся обработки бюллетеней, в том числе присланных по почте. В связи с этим результаты выборов в этих штатах должны быть признаны недействительными.

Всеобщие выборы в США прошли 3 ноября. Согласно оценкам ведущих американских СМИ, Байден заручился поддержкой более 270 членов коллегии выборщиков, голоса которых необходимы ему для победы над республиканцем Дональдом Трампом.

Голосование выборщиков пройдет 14 декабря. 6 января 2021 года на совместном заседании обеих палат Конгресса должны быть утверждены результаты голосования коллегии выборщиков, а 20 января пройдет церемония инаугурации избранного президента.

Тема: Выборы президента США
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