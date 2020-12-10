Норильчане показали на фото красоту полярной ночи

Полярная ночь началась в декабре в Норильске, горожане опубликовали
в соцсетях завораживающие фотографии зимней темноты.
Полярная ночь — период, когда Солнце более суток не
появляется над горизонтом. В Красноярском крае полярная ночь наблюдается
примерно на 20% территории: на Таймыре, в Эвенкии и в Туруханском районе. В
Норильске она продолжается 45 суток, а в Дудинке — 68.
В Норильске наблюдается гражданская полярная ночь. Солнце не
всходит, но в полдень видимость несколько улучшается, можно непродолжительное
время обходиться без дополнительного освещения. День при такой полярной ночи
часто называют «темным». В более северных районах гражданская полярная ночь
наблюдается до или после более темной полярной ночи.
Полярная ночь начинается в Норильске в начале декабря и длится до 11-13 января. Горожане публикуют красивые фотографии «темного» дня.