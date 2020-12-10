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Норильчане показали на фото красоту полярной ночи

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/rost.brat/

Полярная ночь началась в декабре в Норильске, горожане опубликовали в соцсетях завораживающие фотографии зимней темноты.

Полярная ночь — период, когда Солнце более суток не появляется над горизонтом. В Красноярском крае полярная ночь наблюдается примерно на 20% территории: на Таймыре, в Эвенкии и в Туруханском районе. В Норильске она продолжается 45 суток, а в Дудинке — 68.

В Норильске наблюдается гражданская полярная ночь. Солнце не всходит, но в полдень видимость несколько улучшается, можно непродолжительное время обходиться без дополнительного освещения. День при такой полярной ночи часто называют «темным». В более северных районах гражданская полярная ночь наблюдается до или после более темной полярной ночи.

Полярная ночь начинается в Норильске в начале декабря и длится до 11-13 января. Горожане публикуют красивые фотографии «темного» дня.

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