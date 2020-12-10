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Историческая драма «Серебряные коньки» стартует в прокате

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма «Серебряные коньки»

Российская драма «Серебряные коньки» с 10 декабря выходит на большие экраны. Фильм перенесет зрителя в 1899 год, где возлюбленным мешает быть вместе сословное неравенство.

Действие фильма разворачивается в 1899 году в рождественском Петербурге. Главные герои сын фонарщика Матвей и дочь крупного сановника Алиса.

Алиса грезит о науке, но ее семья желает выдать ее замуж. А у бедного Матвея единственное богатство, доставшиеся по наследству, — посеребренные коньки. У каждого героя своя непростая история, но, однажды столкнувшись, они устремляются к мечте вместе.

Главнее роли в фильме исполнили Федор Федотов, Софья Присс, Алексей Гуськов, Юрий Колокольников, Северия Янушаускайте, Кирилл Зайцев, Марго Адаева, Юра Борисов и Тимофей Трибунцев. Режиссер фильма — Михаил Локшин.

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Топ комментариев

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Uynachalnica

Неграмотные в войне победили, развитое государство построили, а вот демократы и либералы все по ветру...

Иркут 69

Фактически это так и есть. Под термином "иные основания" можно предполагать что угодно. Например, показалось...

Uynachalnica

Страшно далеки они от народа, эти блумберги!