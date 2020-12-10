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Продолжение «Неадекватных людей» спустя 10 лет выходит в прокат

Источник:
Sibnet.ru
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Показ фильм «Неадекватные люди 2» от режиссера Романа Каримова стартует в российских кинотеатрах 10 декабря. Картина продолжит историю главных героев — 30-летнего Виталия и школьницы Кристины.

Сюжет второй части «Неадекватных людей» разворачивается спустя некоторое время после финала первого фильма.

Кристина живет с Виталием тихой семейной жизнью, но ее саркастический взгляд на мир не совпадает с идеалами Виталия. Пока она занимается домашними делами, он все больше времени уделяет работе, и Кристина начинает подозревать, что это как-то связано с появлением в офисе его молодой помощницы Сони.

Первая часть фильма «Неадекватные люди» вышла в 2010 году. Картина получила хорошие отзывы критиков и зрителей. Рейтинг ленты IMDb: 7.40.

Главные роли в фильме по-прежнему исполняют Илья Любимов и Ингрид Олеринская. Спустя 10 лет актеры практически не изменились внешне. Во второй части также снова появятся герой Евгения Цыганова. Добавится к актерскому составу Мария Горячева, Никита Санаев.

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