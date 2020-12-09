Путин удивился росту цен на продукты питания

Президент России Владимир Путин удивился резкому росту цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. По мнению главы государства, за этим стоит попытка подогнать внутренние цены под мировые.

«А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок — вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли», — сказал Путин на совещании правительства.

Он также отметил, что стоимость подсолнечного масла по сравнению с прошлым годом выросла на 23,8%, муки — на 12,9%, макаронных изделий — на 10,5%, хлеба на 6,3%. Путин подчеркнул, что у него нет ответа на вопрос, почему это произошло.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — предупредил он.