НАВЕРХ
#Мир #Россия #Местная власть #Говорят о России #Законы #Активисты #История

Путин удивился росту цен на продукты питания

Источник:
РИА Новости
406 13
Фото: © Sibnet.ru

Президент России Владимир Путин удивился резкому росту цен в России на сахар, подсолнечное масло, хлеб и муку. По мнению главы государства, за этим стоит попытка подогнать внутренние цены под мировые.

«А вот рост на базовые продукты питания. Это пандемией не объяснишь. При чем здесь пандемия? Значит, сахарный песок — вот министр сельского хозяйства сейчас докладывал: внутреннее производство достаточно для того, чтобы покрыть внутренние потребности. Ну а почему цены-то выросли», — сказал Путин на совещании правительства.

Он также отметил, что стоимость подсолнечного масла по сравнению с прошлым годом выросла на 23,8%, муки — на 12,9%, макаронных изделий — на 10,5%, хлеба на 6,3%. Путин подчеркнул, что у него нет ответа на вопрос, почему это произошло.

«Смотрите, как бы у нас не получилось, как в Советском Союзе. Тогда говорили так: в Советском Союзе есть все, только не всем хватает. Но тогда не хватало, потому что дефицит был. А сейчас может не хватать, потому что у людей денег недостаточно», — предупредил он.

Еще по теме
Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии
Bloomberg нашел причину непотопляемости Путина
Россия запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
смотреть все
Политика #Россия #Торговля
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
•
Реальная ставка Центробанка стала отрицательной
•
ГИБДД напомнила о необходимости обновить права
•
Аналог пистолета Glock разработают в России
Подробности
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: куда долетит новая ракета?
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Гнавшийся за зайцем автомобиль на Алтае рухнул в реку
Сибирь 09.12.2020 18:07
Туристы забронировали все базы Горного Алтая к новому году
Сибирь 09.12.2020 17:53
Напавший на первоклассницу в омском подъезде отправится лечиться
Сибирь 09.12.2020 17:19
Рэпер MC Belek стал замминистра экономики Тувы
Сибирь 09.12.2020 16:05
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4701
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
3033
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
3016
Путин нашел Чубайсу новую работу
2842
Обсуждение (13)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью
•
Реальная ставка Центробанка стала отрицательной
•
ГИБДД напомнила о необходимости обновить права
•
Аналог пистолета Glock разработают в России
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Топ комментариев

колобок11

ЦитатаЗакон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается...

merkulov tolya

скоро разрешат по подозрению открывать огонь на поражение

Disobedient

Возможно такие как Познер чубайс гайдар и прочие гозманы дискредитировали эти слова. Называя себя демократами...

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

olegsbeglov

Её нигде нет. Но ваши так испоганили слова демократия и либерализм, что это теперь ругательство. И США...