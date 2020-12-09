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Госдума наделила Путина пожизненной неприкосновенностью

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о гарантиях неприкосновенности бывших президентов России, свидетельствует трансляция заседания на сайте нижней палаты парламента.

Теперь бывшего главу государства нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, а также задержать, арестовать, подвергнуть обыску, допросу или личному досмотру.

Это распространяется на жилые и служебные помещения, автомобили, средства связи, документы, багаж и переписку. Положения закона распространяются на Владимира Путина и Дмитрия Медведева, последнего лидера СССР Михаила Горбачева они не затрагивают.

Согласно прежнему порядку экс-президент может быть лишен неприкосновенности в случае возбуждения уголовного дела по факту совершения им тяжкого преступления в период исполнения президентских полномочий.

В соответствии с принятым законом, для лишения неприкосновенности экс-президента Госдума должна будет выдвинуть обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления.

Они должны быть подтверждены заключением Верховного суда и Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения. На основании этих обвинений Совет Федерации может принять решение о снятии неприкосновенности с экс-президента.

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