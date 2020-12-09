Последний богатырь станет Халком

Опубликован финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение картины 2017 года, вызвавшей небывалый ажиотаж в российском прокате.

Главный герой – Иван попадает в сказочную страну Белогорье и оказывается сыном Ильи Муромца, он побеждает зло и влюбляется в Василису. Во второй части зрители увидят продолжение его приключений. Новому богатырю предстоит сразиться с древним злом, для чего он отправится в путешествие в поисках его истоков.

Ивану также придется соперничать Финистом – Ясным соколом за внимание Василисы с и участвовать в богатырских играх. Он будет опять сотрудничать с Водяным, Бабой-ягой, появится и еще один новый персонаж – Колобок, который ранее вызвал шквал насмешек у зрителей.

В трейлере Иван говорит, что не может бороться со злом наравне с богатырями, ведь у него нет особой богатырской силы, на что получает ответ: «Придет сила, дай время». После того, как в походе Ивану удается поднять и швырнуть огромный кусок скалы, он радостно заявляет: «Ну вот, я теперь Халк». На что Баба Яга заявляет Василисе: «Дурень».

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины»). «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.