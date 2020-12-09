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Последний богатырь станет Халком

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из трейлера

Опубликован финальный трейлер фильма «Последний богатырь: Корень зла». Это продолжение картины 2017 года, вызвавшей небывалый ажиотаж в российском прокате. 

Главный герой – Иван попадает в сказочную страну Белогорье и оказывается сыном Ильи Муромца, он побеждает зло и влюбляется в Василису. Во второй части зрители увидят продолжение его приключений. Новому богатырю предстоит сразиться с древним злом, для чего он отправится в путешествие в поисках его истоков.

Ивану также придется соперничать Финистом – Ясным соколом за внимание Василисы с и участвовать в богатырских играх. Он будет опять сотрудничать с Водяным, Бабой-ягой, появится и еще один новый персонаж – Колобок, который ранее вызвал шквал насмешек у зрителей.

В трейлере Иван говорит, что не может бороться со злом наравне с богатырями, ведь у него нет особой богатырской силы, на что получает ответ: «Придет сила, дай время». После того, как в походе Ивану удается поднять и швырнуть огромный кусок скалы, он радостно заявляет: «Ну вот, я теперь Халк». На что Баба Яга заявляет Василисе: «Дурень».

Режиссером фильма стал Дмитрий Дьяченко («О чем говорят мужчины»). «Последний богатырь: Корень зла» выйдет в прокат 1 января 2021 года.

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колобок11

ЦитатаЗакон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается...

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