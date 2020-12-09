Marvel анонсировала новые комиксы по «Чужому»

Marvel выпустит новую серию комиксов по вселенной «Чужого», она будет посвящена наемному убийце Габриэлю Крузу.

Первый выпуск в новой линейке выйдет в марте 2021 года, сообщается на официальном сайте Marvel. Серию комиксов напишет Филипп Кеннеди Джонсон (Empyre: Captain America), арты представит Сальвадор Ларроки (Doctor Doom). Уточняется, что проект станет захватывающим дополнением к невероятному наследию, которое началось с революционного фильма 1979 года.

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«Этот смелый взгляд на мифологию пришельцев с новыми и классическими персонажами с Земли и за ее пределами порадует как давних поклонников, так и новичков в легендарной научно-фантастической саге ужасов», – говорится в сообщении.

В новой истории будет рассказываться о наемнике Вейланда-Ютани по имени Габриэль Круз. Он сражается с новой смертоносной породой ксеноморфов.

«Как читатель и фанат, я был так же взволнован, когда услышал, что франшиза появится в Marvel, и когда они попросили меня написать это, я был поражен. Я всю свою жизнь готовился к этому выступлению, даже не подозревая об этом », – комментирует Джонсон.

Ларрок также говорит, что счастлив стать частью этой серии. Он добавляет, что еще с юности «Чужой» был его любимой отсылкой к научно-фантастическим ужастикам, и он не ожидал, что получит шанс нарисовать его.

«Я проглотил каждую историю об инопланетянах, которую мог, провел много часов в задней части класса, набрасывая идеи того, что произошло до, после и между главами, которые мы должны были увидеть. Теперь у меня есть возможность воплотить в жизнь мои любимые кошмары. И с моими безумно талантливыми друзьями из Marvel и некоторыми из величайших художников комиксов, рассказывающими эти истории со мной, я могу обещать вам: наши кошмары станут вашими», – добавляет он.

«Чужой»— серия научно-фантастических фильмов ужасов, главный мотив которой борьба офицера корпорации «Weyland-Yutani» Эллен Рипли с представителями агрессивной внеземной формы жизни Чужими. Первая кинокартина серии была поставлена Ридли Скоттом в 1979 году, после чего вышли «Чужие» (1986), «Чужой 3» (1992) и «Чужой: Воскрешение» (1997), которые сняли Джеймс Кэмерон, Дэвид Финчер и Жан-Пьер Жене соответственно.

Спустя несколько лет Скотт начал серию приквелов, в которую на данный момент входят фильмы «Прометей» (2012) и «Чужой: Завет» (2017), раскрывающие историю происхождения Чужих как вида. Успех серии предвосхитил появление ряда новелл, комиксов и видеоигр по мотивам, а также связанной франшизы «Чужой против Хищника».