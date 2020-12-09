Туристы забронировали все базы Горного Алтая к новому году

Российские туристы, из-за коронавируса все еще не имеющие возможности выехать за границу на отдых, забронировали 98% турбаз Республики Алтай на новогодние праздники, сообщила министр природных ресурсов, экологии и туризма региона Екатерина Поварова.

«На новогодние праздники в Горном Алтае забронировано более 98% номерного фонда. Мы готовы к зимнему сезону, отели и курорты отработали протоколы безопасности. Высокий спрос на зимний отдых в Горном Алтае сформирован в том числе благодаря целенаправленному развитию двух горнолыжных курортов, инфраструктуры и повышению транспортной доступности региона», – сказала министр.

Она добавила, что большой проблемой туристской отрасли республики остается сезонность – большая часть гостей по-прежнему едет сюда исключительно летом. Для того, чтобы изменить ситуацию, ведомство РА стимулирует развитие спортивного и оздоровительного туризма.

«Мы хотим, чтобы люди знали: отдыхать в Горном Алтае можно не только летом, но и в любое другое время года. Зимой есть возможность как заняться активными видами отдыха – восхождение на гору, конные походы, катание на горных лыжах, снегоходах, так и выбрать оздоровительные процедуры или просто созерцание красоты Горного Алтая и гастрономические открытия», – добавила Поварова.

Как сообщают региональные власти, несмотря на пандемию, Республике Алтай удалось сохранить положительную динамику турпотока. За 9 месяцев 2020 года регион посетили 1 743,8 тыс. человек. Это 0,4% больше, чем за 9 месяцев 2019 года, при этом май и июнь текущего года все турбазы республики были закрыты. В остальное время загрузка отелей и турбаз Горного Алтая с июля 2020 года стабильно превышает 95% при среднем показателе около 50% в прошлые годы.