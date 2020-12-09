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Водители поддержали нештрафуемый порог в 20 км/ч

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Большая часть российских водителей поддерживает сохранение нештрафуемого порога в 20 километров в час, это показал опрос на портале Drom.

Нештрафуемый порог 20 километров в час появился в 2013 году, когда была отменена статья КоАП, штрафующая за превышение на 10 километров в час на сумму 100 рублей.

Автомобилистам задали вопрос: «Вы поддерживаете сохранение нештрафуемого порога в 20 км/ч?». 86% респондентов ответили положительно. Вариант «однозначно да» выбрало 75% россиян, а «скорее, да» – 11%. За снижение порога выступило в общей сложности 14% опрошенных («однозначно нет» – 8%, «скорее, нет» – 6%).

В разрез с мнением подавляющего большинства россиян выступила четверть опрошенных водителей из Москвы. В столице в три раза больше голосов — 24,2% у варианта «Однозначно нет». С ними солидарны и в Северной столице. Санкт-Петербург делит с Ульяновской областью вторую строчку среди регионов России по популярности ответа «Однозначно нет». Он набрал 17% голосов.

«Так бы зарплату давали. Идешь 30 получать, а можно 49. По факту, сейчас все ездят с максимально разрешенным превышением из-за чего знаки 40 и 60 полностью теряют свой смысл. Математике не место на дороге», – считает один из участников опроса.

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