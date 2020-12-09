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Аналог пистолета Glock разработают в России

Источник:
РИА Новости
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Фото: https://www.flickr.com/photos/143258095@N08/ / CC BY 2.0

Новый российский пистолет калибра 9 на 9 по техническим характеристиками будет сопоставим с последними моделями всемирно известного бренда Glock, но будет вдвое дешевле, сообщил гендиректор компании ORSIS Валерий Новоселов.

«Мы разрабатываем с нуля пистолет из полимерных материалов в калибре 9 на19. Мы рассчитываем, что в 2021 году у нас уже будет его прототип. В разработке учитывается опыт эксплуатации "Глоков" и "Зигзауэров". Предварительное название модели – ORSIS S1. Надеемся создать нечто равнозначное по весу (650 граммов без патронов) и боевым свойствам пистолетам Glock пятого поколения», — сказал РИА Новости Новоселов.

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По его словам, основным преимуществом российской разработки станет цена. Розничная цена Glock на российском рынке доходит до 200 тысяч рублей без дополнительных аксессуаров, в то время как пистолет ORSIS при сохранении основных технических характеристик зарубежного образца будет стоить около 100 тысяч.

Glock — семейство пистолетов, разрабатываемых и производимых австрийской компанией Glock GmbH. С момента поступления в ВС Австрии в начале 1980-х годов пистолеты данной марки поставили на вооружение более чем в 30 странах.

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