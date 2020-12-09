Рэпер MC Belek стал замминистра экономики Тувы

Белек Анай-оол, известный как рэпер MC Belek, назначен на должность первого заместителя министра экономики Тувы.

Анай-оол будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона, сообщило правительственное издание «ТуваМедиаГрупп».

В Республике Анай-оол известен как MC Belek, среди его композиций есть песня «Кто если не мы, возьмется за будущее Тувы».

Он окончил Российский государственный социальный университета по направлению «Финансы и кредит. Банковское дело» и Уральский государственный экономический университет по направлению «Государственная и муниципальная служба». Работал в банковской сфере.