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Рэпер MC Belek стал замминистра экономики Тувы

Источник:
Sibnet.ru
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Белек Анай-оол, известный как рэпер MC Belek, назначен на должность первого заместителя министра экономики Тувы.

Анай-оол будет курировать развитие промышленности и деятельность по стратегическому планированию и анализу социально-экономического развития региона, сообщило правительственное издание «ТуваМедиаГрупп».

В Республике Анай-оол известен как MC Belek, среди его композиций есть песня «Кто если не мы, возьмется за будущее Тувы».

Он окончил Российский государственный социальный университета по направлению «Финансы и кредит. Банковское дело» и Уральский государственный экономический университет по направлению «Государственная и муниципальная служба». Работал в банковской сфере.


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