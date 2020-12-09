Эксперты рассказали, как вычислить сомнительный банк

Финансовые эксперты предсказали закрытие в России в 2021 году сразу нескольких десятков проблемных банков. Специалисты рассказали, как распознать сомнительные кредитные организации.

В 2021 году лицензий могут лишиться сразу 35 банков, или 9% от их общего количества, следует из прогноза рейтингового агентства «Эксперт РА». Если банк лопнет, придется возвращать деньги через Агентство по страхованию вкладов. Но есть способы заранее выяснить, что с кредитной организацией что-то не так.

Первое, что должно броситься в глаза, — слишком выгодная ставка. Ориентироваться здесь стоит на средний показатель топ-10 банков. Если ставка сильно выше, то, скорее всего, у банка проблемы с ликвидностью и он вынужден «пылесосить» рынок, чтобы любыми способами привлечь деньги.

«Например, банк «Югра» предлагал своим клиентам высокие ставки. У этого банка было очень много рекламы, но в итоге после столь активной деятельности у него отозвали лицензию», — сказала «Известиям» директор по коммуникациям финансового маркетплейса «Сравни.ру» Александра Краснова.

Золотое правило

Еще один признак — рейтинг, который банку присваивают ведущие рейтинговые агентства. Кредитный рейтинг бывает высоким, средним и низким. Он присваивается в порядке уменьшения от «максимальной надежности» до состояния оценки «дефолт». Перед тем как внести деньги, лучше проверить в поисковых системах репутацию банка.

«Самый простой способ вычислить проблемный банк — зайти на сайт banki.ru и посмотреть его баланс. Если капитал ниже 10% активов, у банка существенные проблемы. Аналогичная ситуация, если он показывает убыток»— посоветовал CEO краудлендинговой платформы Jetlend Роман Хорошев. Если активы банка существенно снизились, возможно, впереди банкротство.

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Вообще, лучше отдавать предпочтение крупным банкам. Практика показывает, что если у банка из этого списка возникают проблемы, то регулятор (ЦБ) идет по самому выгодному для вкладчиков пути — объявляет санацию банка, вводит внешнее управление и, соответственно, не отзывает лицензию, отмечает Краснова.

Наконец, золотое правило — не держать сумму свыше 1,4 миллиона рублей в одном банке. Деньги лучше разложить по разным банкам: так надежнее. Абсолютное большинство российских банков застраховано в системе страхования вкладов, и если у банка отзывают лицензию, то сумму до 1,4 миллиона рублей, включая проценты, в любом случае вернут. Если вклад был в долларах, вернут такую же сумму в рублях по курсу на день возврата.