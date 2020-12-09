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ХК «Авангард» продал Сергея Шумакова в разгар сезона

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © fcava, vk.com/fcava

Хоккейный клуб «Авангард» обменял нападающего Сергея Шумакова в «Автомобилист» на денежную компенсацию, сообщил в среду генеральный менеджер омского клуба Алексей Волков.

Игра Шумакова в сезоне 2020/21 перестала устраивать «Авангард». Но обменять нападающего на хоккеиста такого калибра не получилось, поэтому руководством клуба было принято решение освободить место под потолком, получить денежную компенсацию и иметь возможность для маневра перед приближающимся дедлайном.

«В последние время игра Сергея Шумакова явно разладилась. Он не забивал два месяца, хоккей, который он способен показывать, мы, к сожалению, не видели», — процитированы слова Волкова в официальном Instagram-аккаунте «Авангарда».

Волков отметил, что желание сменить клуб у Шумакова возникло давно. Руководство клуба не стало препятствовать игроку.

Сергей Шумаков провел в омском «Аванграрде» два полных сезона. В его составе в сезоне 2018/19 стал серебряным призером Чемпионата КХЛ. Большую часть карьеры КХЛ играл за клуб «Сибирь» (пять сезонов), в составе новосибирской команды был бронзовым призером Чемпионата КХЛ.


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