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Тува начнет выпускать сушеное мясо яка

Источник:
Sibnet.ru
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Кооператив «Арзайты» в Туве начнет выпускать в 2021 году сушеное мясо яка «Хенме» и тушенку из яка, сообщает Министерство сельского хозяйства региона.

Мясо яка — экологическое, диетическое (в 100 граммах содержится 110 килокалорий), самое богатое по содержанию гемоглобина. Сушеное мясо яка «Хенме» — ценный белковый продукт. Благодаря невысокой температуре обработки, в мясе сохраняются все жизненно необходимые аминокислоты, разрушающиеся при сильном тепловом воздействии.

Кооператив «Арзайты» из села Кызыл-Хая создаст в 2021 году убойный цех, цех субпродуктов, закупит холодильное оборудование, организует кабинет ветврача. 

Кооператив уже выпустил пробную партию тушенки из мяса яка. «Хенме» и тушенка ожидают сертификации и в 2021 году жители Тувы смогут попробовать полуфабрикаты из мяса сарлыка (яка). 

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