Познер обвинил россиян в нелюбви к демократии

Телеведущий Владимир Познер перечислил причины негативного отношения россиян к демократии. Одна из них — неграмотность, написал журналист на своем сайте.

Презрительное отношение граждан к понятиям «либерализм» и «демократия» объясняется, в частности, неграмотностью, уверен Познер. По его мнению, многие не знают смысл этих слов. При этом россияне уверены, что у всех людей должны быть равные права, доступ к образованию и здравоохранению, свобода слова, а выборы должны быть прозрачны.

«Но это и есть демократия! В общем, так: неграмотность, зависть, комплекс неполноценности — вот основные, на мой взгляд, причины отрицательного отношения многих россиян к демократии», — подчеркнул Познер.

Он также напомнил, что в России по-настоящему никогда не было демократии — ни в царской, ни в советской, поэтому люди рассуждают о совершенно незнакомом для них предмете.