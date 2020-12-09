Роналду победил Месси в первом очном матче за 2,5 года

Итальянский клуб «Ювентус», за который играет Криштиану Роналду, одержал победу над испанской «Барселоной», за которую выступает Лионель Месси. Роналду оформил дубль, а Месси установил антирекорд по количеству ударов в створ ворот, не завершившихся голом.

Роналду и Месси провели первый очный матч с 6 мая 2018 года. Их считают ярчайшими футбольными звездами современности, а достижения противопоставляют.

«Барселона» принимала «Ювентус» в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. Роналду забил два мяча с пенальти. Еще один гол на счету Вестона Маккенни.

Месси нанес 11 ударов по воротам соперника, из которых семь пришлись в створ, и не смог забить гол. Это первый случай в Лиге чемпионов с сезона-2003/2004, когда игрок нанес такое количество ударов в створ и не смог забить.

«Я никогда не видел в нем соперника, это все разжигается в СМИ. Мы всегда прекрасно ладили, и если вы спросите Лео, он скажет вам то же самое», — заявил после матча Роналду, его слова приводит Movistar.