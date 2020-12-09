Группа Tokio Hotel выступит в России в 2021 году

Немецкая поп-рок группа Tokio Hotel даст два концерта в России в 2021 году. На шоу музыканты презентуют свою последнюю пластинку «Melancholic Paradise».

В конце 2019 года и начале 2020 года Tokio Hotel успели отыграть 43 концерта в США и Европе в рамках большого тура, посвященному выходу нового альбома. Но из-за пандемии гастроли пришлось остановить.

«Эта ситуация стала поводом задуматься о будущем: отправляясь в новое турне "Beyond The World", коллектив объявил о 16 концертах по всей Европе и России», — сообщается на сайте организаторов концертов.

Концерты в России пройдут в Москве и Санкт-Петербурге. Выступления запланированы на 9 и 11 ноября 2021 года.