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«Чудо-женщину» Галь Гадот наградили за лучшую героиню в истории кино

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © кадр из фильма

Актриса Галь Гадот получила кинонаграду MTV как лучшая героиня в истории кино, сообщается на сайте канала МТV.

В этом году призы в номинации «Женщина-герой» вручили впервые. В ответной речи Гадот отметила, что для нее очень важно быть частью истории «Чудо-женщины»

Вторая часть франшизы «Чудо-женщина» после нескольких переносов выходит на экраны 24 декабря за рубежом. В России картину покажут в январе.

По сюжету фильма «Чудо-женщина: 1984», влиятельный и успешный бизнесмен Лорд мечтает стать богом среди смертных. Для этого он не жалеет средств и собирает со всех уголков света разнообразные магические артефакты, пытаясь найти тот, который сможет подарить ему безграничную силу и могущество. В поисках ему помогает специалист по древней истории доктор Барбара Энн Минерва.

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