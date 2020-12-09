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Нурмагомедов стал самым успешным российским спортсменом

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © instagram.com/khabib_nurmagomedov

Боец MMA Хабиб Нурмагомедов возглавил рейтинг самых успешных спортсменов России в 2020 году, в первой десятке — больше всего хоккеистов.

Рейтинг из 50 самых успешных спортсменов представил портал Sport24 совместно с PwC. Учитывались не спортивные успехи, а финансовые и медийные показатели и показатели дополнительной деловой и благотворительной активности.

Лидером рейтинга стал чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов. Его доходы составили 12,6 миллиона долларов, а в социальных сетях у него 26 миллионов подписчиков.

Места со второго по пятое заняли хоккеисты — Александр Овечкин, Артемий Панарин, Никита Кучеров и Евгений Малкин. Овечкин и Панарин, например, заработали больше Нурмагомедова, но у них гораздо ниже популярность в социальных сетях.

Единственная девушка в десятке — фигуристка Алина Загитова (8 место). Также в топ-10 попали теннисист Даниил Медведев, футболисты Артем Дзюба и Александр Кокорин, хоккеист Сергей Бобровский. Последнее, 50-е, место занял баскетболист Виталий Фридзон.

В рейтинг «50 самых успешных спортсменов России — 2020» попали представители девяти видов спорта, 38 из них — хоккеисты и футболисты. В топе присутствуют только три девушки — помимо Загитовой, это фигуристка Евгения Медведева и пловчиха Юлия Ефимова.

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