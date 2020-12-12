Сколько стоит Дед Мороз: как заказать праздник на дом

В этом году из-за отмены елок и новогодних утренников спрос на услугу «Дед Мороз на дом» особенно велик. Поэтому позаботиться о приглашении новогоднего волшебника стоит заранее.

Как заказать

В Новосибирске и Новосибирской области, по данным 2Gis, более 200 праздничных агентств, предоставляющих услуги Деда Мороза. Принцип работы у всех более-менее схож и цены тоже.

Заказать Деда Мороза и Снегурочку домой обычно можно двумя способами: позвонить в праздничное агентство или оставить заявку на сайте компании, предоставляющей услугу. Во втором случае с заказчиком свяжется оператор для уточнения заявки.

Самый удобный способ найти новогоднего волшебника — просмотреть сайты крупных организаторов праздников. Там будут и описание программ, фотографии новогодних персонажей, и цены.

Что входит в домашнюю программу

Программы у большинства выездных актеров похожи. Новогодние шоу делятся по времени. Обычно можно пригласить актеров Деда Мороза со Снегурочкой можно на 15, 30 и 60 минут.

Программа до 15 минут. Дед Мороз и Снегурочка придут домой поздравить ребенка. Споют с ним песню, послушают стихотворение и вручат новогодний подарок.

Программа до 30 минут. В получасовую программу, кроме песни и стишка, добавляются небольшие конкурсы, танцы и хоровод. А также ребенку можно будет сфотографироваться с новогодними героями.

Программа до 60 минут. Часовое шоу предлагают группе детей. В программу входят все развлекательные мероприятия (песни, стихи и танцы), а также добавляются фокусы. Во время всего торжества идет фотосъемка.

Подарок для ребенка, который будут вручать Дед Мороз и Снегурочка, в стоимость заказа не входит. Его заранее должны купить заказчики. Перед началом мероприятия актеры забирают подарок и торжественно вручают его получателю.

Сколько стоит Дед Мороз

Новогодние цены на заказ Деда Мороза и Снегурочки будут меняться в зависимости от программы и даты вызова.

Средняя цена новогоднего шоу до 30 декабря:

15 минут — от 1,5 до 3 тысяч рублей

30 минут — от 3 до 3,5 тысячи рублей

60 минут — от 3,5 до 5,5 тысячи рублей

Средняя цена организации новогоднего шоу 31 декабря:

15 минут — от 3,5 до 4,5 тысячи рублей

30 минут — от 4 до 5,5 тысячи рублей

60 минут — от 6 до 8,5 тысячи рублей

Средняя цена поздравления Деда Мороза в новогоднюю ночь (с 22 часов 31 декабря до 10 часов 1 января):

15 минут — 7 тысяч

30 минут — 8 тысяч

60 минут — 12 тысяч

Если праздник планируется провести до 31 декабря, то многие агентства не возьмут предоплату. А за бронь на 31 декабря придется внести 50% от стоимости заказа.