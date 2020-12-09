Bloomberg нашел причину непотопляемости Путина

Политическая система, созданная Владимиром Путиным, позволила ему без ущерба пережить коронавирусной кризис, считает американское агентство Bloomberg. Кремль якобы цинично переложил ответственность за борьбу с эпидемией на губернаторов, сохранив в своих руках финансовые рычаги.

Именно губернаторы вводили жесткие и непопулярные ограничения. Именно региональным властям приходилось заниматься расширением коечного фонда в больницах, чтобы обеспечить медпомощью всех больных COVID-19, отмечает автор статьи.

Тем временем Путин и глава российского правительства Михаил Мишустин раздавали деньги семьям и безработным, вводили льготы для бизнеса, отмечает Bloomberg. По мнению издания, такой подход сработал: рейтинг Кремля почти не пострадал, поскольку основной удар на себя приняли губернаторы.

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Автор материала уверен, что на эту удочку попались даже оппозиционно настроенные жители крупных городов, больше других пострадавшие от эпидемии и жестких ограничений. Значительная часть груза ответственности была переложена на плечи губернаторов.

И достичь все этого якобы удалось благодаря выстроенной за долгие годы централизованной системе управления страной. Поэтому, несмотря на провалы и недостатки, режим Путина сегодня так же живуч, как и среднестатистический россиянин, резюмирует Bloomberg.