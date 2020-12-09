Вертолет Ка-226Т улан-удэнского завода поднимется в воздух в 2021 году

Вертолет Ка-226Т поднимается в воздух в 2021 году, а до конца 2020-го специалисты соберут ряд стендов и агрегатов для статических, динамических и ресурсных испытаний, сообщила пресс-служба Улан-Удэнского авиационного завода (УУАЗ).

«Опыт работы с конструкторской школой Камова пригодился предприятию уже в новое время. При освоении легкого вертолета Ка-226», — написала компания на своей странице в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Какими будут новые сверхзвуковые лайнеры

До конца года будет собран ряд стендов и агрегатов для статических, динамических и ресурсных испытаний. В следующем году машина поднимется в небо. Легкий многоцелевой вертолет Ка-226Т с несущей системой обладает максимальной взлетной массой 3,6 тонны, способен перевозить до 1 тонны полезной нагрузки.

Ка-226Т — первая машина в отечественном вертолетостроении, разработка которого полностью велась в виртуальном пространстве без использования бумажных носителей. Вертолет легко преобразуется в одну из пяти модификаций: пассажирская, транспортная, медицинская, полицейская или поисково-спасательная.