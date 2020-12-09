Аналитики назвали сумму средней покупки новосибирца по карте

Средняя сумма покупки жителей Новосибирской области по картам в этом году составила 716 рублей, сообщила пресс-служба Сибирского управления Банка России.

По информации банка, за девять месяцев 2020 года жители Новосибирской области потратили на оплату товаров и услуг с помощью банковских карт более 420 миллиардов рублей, это на 19% больше, чем в прошлом году.

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«Средний чек покупки незначительно снизился по сравнению с прошлым годом. Это связано с тем, что держатели карт стали чаще совершать повседневные платежи безналичным способом», – говорится в сообщении.

Кроме того, у новосибирцев в этом году появилась возможность оплачивать товары и услуги без карты с помощью системы быстрых платежей: по QR-коду.