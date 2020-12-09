Цены на сахар и яйца выросли в Новосибирске

Цены на майонез, яйца, и сахар и другие продукты выросли за месяц в Новосибирской области, сообщает Новосибирскстат.

В ноябре по сравнению с октябрем существенно выросли цены на фрукты и овощи, так как сезонные уже отошли. Сильней всего подрожали свежие помидоры и огурцы. Подешевели только апельсины и лимоны.

Также цены выросли на 7% на майонез, сахар-песок и куриные яйца, оливковое масло. Чуть меньше подорожали овсянка, сгущенка, черный чай и карамель.

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На 3-4,6% выросли цены на мясные консервы, жирный творог, сычужные и твердые сыры, охлажденную и мороженую рыбу лососевых пород, рыбные деликатесы, импортное пиво, хлопья из злаков, подсолнечное масло, пряники, замороженные овощи, гречневую крупу, мороженые кальмары.

Цены снизились в ноябре на виноградное столовое вино, растворимый кофе, шоколад, консервированные овощи. Также дешевле стали селедка, пельмени, соль, зефир.