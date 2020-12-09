Россия запретила ввоз яблок и томатов из Азербайджана

Россия с 10 декабря запрещает ввоз в Россию томатов и яблок из Азербайджана, сообщает Россельхознадзора. В азербайджанской продукции нашли томатную моль и восточную плодожорку.

Ведомство заявило, что уже неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы. Только с 22 октября специалисты службы 17 раз зафиксировали обнаружение — южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки».

«В связи с этим в целях сохранения фитосанитарного благополучия, предотвращения ввоза и распространения указанных вредителей на территории Российской Федерации Россельхознадзор вынужден с 10 декабря 2020 года запретить ввоз в Россию томатов и яблок азербайджанского происхождения», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

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По данным таможни, Азербайджан — крупнейший поставщик свежих и охлажденных томатов, в этом году оттуда было ввезено в Россию 153 тысячи тонн томатов на 169,6 миллиона долларов, на втором месте Турция, а на третьем — Белоруссия.

По импорту в Россию свежих яблок Азербайджан в 2019 году был в тройке лидеров, а в этом году — на пятом месте.