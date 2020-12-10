Продажа новогодних елок начинается в Новосибирской области

Официальные продажи живых новогодних елок стартуют в Новосибирской области с четверга, 10 декабря, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

В этом году заготовку новогодних деревьев ведут лесохозяйственные предприятия в 25 лесничествах, елки будут заготавливать вплоть до 31 декабря.

«Сотрудники лесхозов уже заготовили порядка 10 тысяч деревьев, которые на данный момент находятся в складских помещениях предприятий. Остальную часть от потребностей заготовят до конца декабря. По опыту прошлых лет можно сказать, что этого количества достаточно для жителей региона», – прокомментировал замминистра природных ресурсов и экологии Новосибирской области Евгений Рыжков.

Планируется, что на елочных базарах Новосибирской области до конца декабря продадут около 30 тысяч пихт, сосен и елей.