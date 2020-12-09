Пенсионер получил нож в грудь из-за смеха над омским хоккеем

Два омича поссорились из-за хоккейного матча, в итоге один ударил другого ножом в область сердца, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Омской области.

По данным полиции, 66-летний омич поступил в больницу с раной груди в области сердца. Оказалось, что он поссорился с 55-летним коллегой, с которым выпивал у себя дома.

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«По телевизору в это время транслировался хоккейный матч с участием известной омской команды. Когда в середине встречи счет перевесил в пользу команды противника, хозяин дома позлорадствовал по этому поводу», – говорится в сообщении.

Коллеге это не понравилось, мужчины поссорились, в результате гость ударил хозяина в грудь ножом. Теперь по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» 55-летнему омичу грозит до 10 лет заключения. Оказалось, что у него уже есть судимость за подобное преступление.