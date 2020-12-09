ГИБДД напомнила о необходимости обновить права

Водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля по 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса, необходимо заменить, сообщила ГИБДД РФ.

ГИБДД рекомендовала обратиться в подразделения инспекции для замены удостоверений до конца месяца.

Управление транспортным средством с истекшим сроком действия наказывается по части 1 статьи 12.7 КоАП — водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

«Несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 миллиона водительских удостоверений», — отметила ГИБДД.