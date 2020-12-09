НАВЕРХ
#Автопром #Авторынок #Тюнинг и самоделки #Автоправо #Автоспорт

ГИБДД напомнила о необходимости обновить права

Источник:
Sibnet.ru
137 0
Фото: © Sibnet.ru

Водительские удостоверения, срок действия которых истекал с 1 февраля по 15 июля, но был продлен до конца года из-за пандемии коронавируса, необходимо заменить, сообщила ГИБДД РФ.

ГИБДД рекомендовала обратиться в подразделения инспекции для замены удостоверений до конца месяца.

Управление транспортным средством с истекшим сроком действия наказывается по части 1 статьи 12.7 КоАП — водителю грозит штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

«Несмотря на вынужденные ограничительные меры, вызванные осложнением санитарно-эпидемиологической обстановки в стране, за текущий год подразделениями Госавтоинспекции уже заменено более 3,5 миллиона водительских удостоверений», — отметила ГИБДД.

Читайте также: Водительские права получили надписи на трех языках. 
Еще по теме
МВД предложило лишать техосмотра за неисправности на дороге
Эксперт описал лучшую манеру вождения для экономии топлива
Экзамен на права разрешат сдать в 16 лет
Правило об обязательных зимних шинах вступило в силу
смотреть все
Авто #Автоправо
  • ЗИЛ
  • Светофоры
  • Опасное вождение
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
•
Советник Ельцина назвал виновника развала СССР
•
ГИБДД напомнила о необходимости обновить права
•
Умер последний министр обороны Советского Союза
Подробности
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: куда долетит новая ракета?
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
Как это работает
•
Красивый видеозвонок: как сделать виртуальный фон в Skype
•
Как прочитать удаленные сообщения в WhatsApp
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Кислород в крови: как измерить сатурацию
НОВОСТИ СИБИРИ
Выбрать регион
Все города Сибири Алтайский край Бурятия Забайкальский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Томская область Хакасия Республика Тыва
Пенсионер получил нож в грудь из-за смеха над омским хоккеем
Сибирь 09.12.2020 10:52
Пьяного дебошира задержали в Толмачево. ВИДЕО
Сибирь 09.12.2020 10:35
Защита заявила о нарушениях при задержании сотрудника «Томского пива»
Сибирь 09.12.2020 10:20
Заповедник выложил видео с «нерпочками на ледяных блинчиках»
Сибирь 09.12.2020 10:11
Самое популярное
Участница «Голоса» из Красноярска перепела Земфиру в нокаутах
4597
Сбербанк ошибочно списал деньги россиян
2816
Подростки в Новосибирске угнали машину с избитой женщиной-водителем
2798
Путин нашел Чубайсу новую работу
2610
Обсуждение (0)
КАРТИНА ДНЯ
•
Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье
•
Советник Ельцина назвал виновника развала СССР
•
ГИБДД напомнила о необходимости обновить права
•
Умер последний министр обороны Советского Союза
Подробности
•
Скорость пули: какими будут новые сверхзвуковые лайнеры
•
Сытые и непуганые: чего ждать от поколения Z
•
«Ангара»: куда долетит новая ракета?
•
Бумажная или цифровая: какая трудовая книжка лучше
БЛОГ РОСТЕЛЕКОМА
•
Как обжать витую пару. Видеоурок
•
Как выбрать провайдера: оптика, бонусы и соседи
•
Самый быстрый интернет: что такое Wi-Fi 6
•
Как зарегистрировать Личный кабинет Ростелекома
•
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
•
Как улучшить домашний Wi-Fi
Мультимедиа
•
Похитители и однолюбы: как живут пингвины
•
Под парусом по льду Обского моря. ФОТО
•
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
•
Самые сексуальные россиянки последних десяти лет. ФОТО
•
Штрих-код: как проверить производителя
•
Виды облаков и их значение. ФОТО
Sibnet.Ru
Самое обсуждаемое
США признали российских уроженцев Курил японцами
36
Путин нашел Чубайсу новую работу
28
Государство спишет долги АвтоВАЗ
26
МИД России отреагировал на признание россиян с Курил японцами
25
Чубайса уволили с поста главы «Роснано»
22