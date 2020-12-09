Пьяного дебошира задержали в Толмачево. ВИДЕО

Полицейские задержали пьяного жителя Челябинска, который пытался улететь домой из Новосибирска пьяным, он вел себя агрессивно громко матерился, сообщает УТ МВД России по СФО.

Пьяный 33-летний мужчина в стерильной зоне аэропорта Толмачево размахивал руками и нецензурно выражался в адрес пассажиров. Полицейские задержали мужчину и доставили в дежурную часть чтобы составить протокол об административном правонарушении.

Житель Челябинской области работал в Новосибирске вахтовым методом и направлялся домой. В помещении отдела полиции он стал оскорблять сотрудников. На неоднократные требования прекратить, мужчина реагировал агрессивно.

Полицейские составили протокол об административном правонарушении по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Обской Городской суд Новосибирской области назначил наказание в виде административного штрафа.

Следователи возбудили по статье 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Ему грозит до пяти лет лишения свободы.