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Защита заявила о нарушениях при задержании сотрудника «Томского пива»

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Владимир Сараев, Sibnet.ru

Защита попыталась обжаловать арест подозреваемого в мошенничестве сотрудника ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина, по мнению адвокатов, во время задержания были допущены грубые нарушения.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Защита обжаловала арест Литвина, но во вторник Томский областной суд оставил постановление в силе, сообщили адвокаты в Telegram-канале «Дело Кляйна».

«По мнению защиты, следствием грубо нарушена процедура задержания Литвина, поскольку фактически подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен в Следственный комитет утром, что не было отражено в протоколе задержания, составленном только вечером того же дня. Вместе с тем закон отводит на указанную процедуру максимум три часа», – написали защитники.

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По их словам, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства преступления, кроме показаний потерпевшего – бизнесмена Аминова. Он также считается потерпевшим по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Его задержали 13 ноября за превышение должностных полномочий, связанное с интересами «Томского пива».

Защита Кляйна заявила о намерении обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека. Адвокаты также рассматривают возможность обратиться в ЕСПЧ и по делу Литвина.

Тема: Задержание мэра Томска
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Топ комментариев

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.

колобок11

ЦитатаЗакон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается...