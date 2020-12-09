Защита заявила о нарушениях при задержании сотрудника «Томского пива»

Защита попыталась обжаловать арест подозреваемого в мошенничестве сотрудника ОАО «Томское пиво» Вячеслава Литвина, по мнению адвокатов, во время задержания были допущены грубые нарушения.

По данным следствия, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, составил договор купли-продажи двух земельных участков, на основании которого «Томское пиво» получило право собственности на них по заниженной стоимости. Это причинило бизнесмену ущерб на сумму более 1 миллиона рублей.

Защита обжаловала арест Литвина, но во вторник Томский областной суд оставил постановление в силе, сообщили адвокаты в Telegram-канале «Дело Кляйна».

«По мнению защиты, следствием грубо нарушена процедура задержания Литвина, поскольку фактически подозреваемый был задержан сотрудниками ФСБ и доставлен в Следственный комитет утром, что не было отражено в протоколе задержания, составленном только вечером того же дня. Вместе с тем закон отводит на указанную процедуру максимум три часа», – написали защитники.

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По их словам, в материалах дела отсутствуют какие-либо доказательства преступления, кроме показаний потерпевшего – бизнесмена Аминова. Он также считается потерпевшим по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Его задержали 13 ноября за превышение должностных полномочий, связанное с интересами «Томского пива».

Защита Кляйна заявила о намерении обжаловать его арест в Европейском суде по правам человека. Адвокаты также рассматривают возможность обратиться в ЕСПЧ и по делу Литвина.