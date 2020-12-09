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Вакцина от COVID поступила в Томскую область

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © Sibnet.ru

Томская область получила тысячу доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Вакцинация начнется с пятницы, 11 декабря, в первую очередь, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.

«В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», – прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

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Прививать томичей от коронавируса будет около 30 медицинских организаций. В течение недели препарат доставят во все муниципалитеты. Прививка будет ставиться в два этапа с промежутком в 21 день по предварительной записи.

Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» – двухкомпонентная векторная вакцина, разработанная центром имени Гамалеи Минздрава России и «48-й ЦНИИ» Минобороны РФ.

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Топ комментариев

Disobedient

30лет все стрелки друг на друга переводят. Что меченый что эта шобла на перегонки на задних лапках перед...

лачинов

Сам то Автоваз за что? Вот тех умников которые через него денежки перекачивают по карманам ...

Drronum

ну прямо Ильич у ломпадки) Любит он такие ракурсы на фото

Uynachalnica

Ничего себе - банальная кража! Вот как у нас секретые секреты охраняют.

колобок11

ЦитатаЗакон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается...