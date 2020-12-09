Вакцина от COVID поступила в Томскую область

Томская область получила тысячу доз вакцины от коронавируса «Спутник V». Вакцинация начнется с пятницы, 11 декабря, в первую очередь, привьют медиков, сообщил оперштаб региона.

«В первую очередь прививка будет предложена медицинским работникам, входящим в группу риска. Затем ее смогут поставить другие медики, педагоги, работники жизнеобеспечивающих предприятий, сотрудники полиции. Потом она будет доступна всем желающим в возрасте от 18 до 60 лет», – прокомментировал начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Прививать томичей от коронавируса будет около 30 медицинских организаций. В течение недели препарат доставят во все муниципалитеты. Прививка будет ставиться в два этапа с промежутком в 21 день по предварительной записи.

Гам-КОВИД-Вак, торговая марка «Спутник V» – двухкомпонентная векторная вакцина, разработанная центром имени Гамалеи Минздрава России и «48-й ЦНИИ» Минобороны РФ.