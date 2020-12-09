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Госдума разрешила полиции вскрывать машины и проникать в жилье

Источник:
Sibnet.ru
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Фото: © пресс-служба Госдумы РФ

Законопроект, внесенный российским правительством дает полицейским полномочия проникать в жилые и иные помещения, на земельные участки и территории для задержания. Полицейским также разрешили представляться задержанному уже после прекращения им противоправных действий.

Документ определяет условия, при которых можно вскрывать машины. В частности, для спасения жизни и обеспечения безопасности граждан или общественной безопасности при массовых беспорядках и ЧС, для задержания подозреваемых или обвиняемых.

Также полицейские будут вправе вскрыть машину при угрозе теракта, для задержания граждан. Сотрудники полиции смогут воспользоваться этим правом, если есть основания полагать, что нарушитель находится в автомобиле в состоянии опьянения. Еще одно основание — осмотр при подозрении на перевозку запрещенных предметов.

При этом устанавливается, что сотрудник полиции не несет ответственность за вред, причиненный при вскрытии транспортного средства, если вскрытие было проведено в соответствии с законодательством.

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Расширяется перечень обстоятельств, при которых сотрудник полиции вправе применить огнестрельное оружие: в соответствии с действующим законодательством это, в частности, попытка задерживаемого приблизиться, сократив при этом указанное полицейским расстояние, или прикоснуться к его огнестрельному оружию.

Закон говорит, что применить оружие позволено также в случае, когда задерживаемое лицо пытается «совершить иные действия, дающие основание расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».

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