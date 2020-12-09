Двое погибли после тройного ДТП на новосибирской трассе

Водитель Lexus RX 300 врезался на встречной полосе с «ВАЗ-2115», затем отечественный автомобиль протаранил Renault, в результате ДТП погибли два человека, сообщает УГИБДД по Новосибирской области.

Во вторник в 16.30 на 79 километре автодороги Здвинск – Барабинск водитель автомобиля Lexus RX 300 выехал на встречную полосу и столкнулся с «ВАЗ-2115». После этого с «ВАЗ» столкнулся автомобиль Renault Sandero, двигавшийся в попутном направлении.



В результате происшествия на месте погибли водитель и пассажирка ВАЗа рождения. Водителя Lexus доставили в больницу. Сотрудники полиции и следствия устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.